17:46, 14 апреля 2026

Трамп пришел в ярость из-за слов европейского политика

Трамп возмутился позицией премьера Италии Мелони по Ирану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по военной операции США в Иране неприемлема. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Corriere della Sera.

«Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, которое могло бы взорвать Италию за две минуты, как только появится такая возможность (...). Она больше не такая, как раньше, и Италия не будет прежней, иммиграция отравляет Италию и всю Европу», — возмутился американский лидер.

Авторы материала указали, что в ходе интервью Трамп подверг Мелони жесткой критике, хотя еще месяц назад он сам назвал ее «другом и великим лидером, который всегда старается помочь».

Ранее Мелони осудила высказывания Трампа о Папе Римском Льве XIV, назвав их неприемлемыми. Она указала, что понтифик «призывает к миру и осуждает все формы войны».

Глава Белого дома раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

