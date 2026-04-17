07:37, 17 апреля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

Средства ПВО в ночь на 17 апреля сбили над регионами России 62 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь с 16 на 17 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 62 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, выпущенном Министерством обороны России.

По информации Минобороны, массированной атаке среди прочих регионов подверглись Крым, Астраханская, Воронежская, Ленинградская и Новгородская области. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

О пострадавших и разрушениях с сообщении оборонного ведомства не говорится.

Ранее, 16 апреля, глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА.

