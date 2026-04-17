Началась регистрация на сезон «Большой перемены» для старшеклассников и студентов СПО

Кириенко объявил о начале регистрации на седьмой сезон «Большой перемены»

В Москве 17 апреля в Национальном центре «Россия» на площадке медиадома «Движения Первых» для школьников 8-10 классов, студентов колледжей и техникумов началась регистрация для участия в седьмом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого масштабного в стране проекта для детей и подростков. Регистрация для старшеклассников и студентов колледжей и техникумов открыта до 30 мая на платформе большаяперемена.онлайн.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Объявил нововведения седьмого сезона «Большой перемены» и дал старт регистрации для старшеклассников и студентов колледжей первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Более шести лет назад президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о запуске конкурса "Большая перемена" как социальной лесенки, по которой надо идти, трудиться, потому что все зависит от тебя самого. Сегодня — это проект, который мы с вами делаем вместе. Здесь ничего для участников без самих участников. Вы полноценные авторы и творцы. Самое главное изменение в этом сезоне — появление командного направления. С теми задачами и вызовами, которые в современном мире стоят перед человеком, надо уметь справляться в команде. Этому очень важно научиться. Школьная программа не всегда дает такую возможность. Поэтому мы решили, что конкурс "Большая перемена" должен этому научить. В этом году ребята смогут выбрать формат участия — командный или индивидуальный», — сказал Сергей Кириенко.

Он также отметил, что по новым правилам победители конкурса «Большая перемена» прошлых лет могут снова принять участие в проекте в качестве лидера команды. В предыдущих сезонах победители не могли участвовать после победы.

«Появление командного направления в конкурсе — это возможность для ребят научиться брать на себя инициативу и ответственность, работать сообща. В отборе лучших команд и участников будут учитываться и совместная работа, и вклад каждого участника в общий результат. В полуфинал выйдут 1000 команд и 2000 участников индивидуального направления. В финале поборются 200 команд и 500 участников. На заключительных этапах команды и индивидуальные участники будут объединяться и вместе решать практические задачи», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

С нового сезона школьники 8-10 классов и студенты СПО на дистанционном этапе пройдут тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, а также подготовят видеовизитку, напишут эссе и расскажут о своей волонтерской деятельности.

В запуске нового сезона конкурса «Большая перемена» также приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ, Герой России Игорь Юргин, Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов и заместитель председателя правления «Движения Первых» Валерий Моргуновский.

«За несколько лет Всероссийский конкурс "Большая перемена" объединил по всей стране более семи миллионов человек. Он стал настоящим пространством единомышленников для школьников и студентов, наставников и родителей. Сегодня флагманский проект "Движения Первых" — настоящая платформа для разработки и реализации социально значимых инициатив, в полной мере отражающая ключевой принцип соавторства детей и взрослых. Уверен, нововведения этого года помогут ребятам в полной мере раскрыть свой потенциал и найти будущее призвание», — отметил Артур Орлов.

Участников нового сезона ждут обучения по информационной безопасности и финансовой грамотности. Также будут созданы специальные адаптационные возможности и поддерживающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание будет уделено пользе для своей малой родины, региона и всей страны. На этапе подготовки к полуфиналам появится новое задание для участников старших категорий — волонтерская деятельность в своем регионе. На очных этапах участников будет ожидать региональная полезная программа, в которой они встретятся с реальными задачами и смогут внести собственный вклад в развитие регионов и страны.

Финал для школьников 8-10 классов состоится в МДЦ «Артек» в октябре, для студентов СПО — в Нижнем Новгороде в ноябре. Победители получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Ранее, 28 марта, в Национальном центре «Россия» стартовал седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для младшеклассников и школьников 5-7 классов. «Большая перемена» — самый масштабный конкурс для детей и подростков в России. Участниками конкурса за шесть сезонов стали более семи миллионов человек. Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, госкорпорация «Роскосмос».

