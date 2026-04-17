11:43, 17 апреля 2026

Один из кураторов расправы футболиста над московской предпринимательницей сделал заявление

Одному из кураторов убийства предпринимательницы в Москве предъявили обвинение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

Одному из кураторов разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Ему предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере»). Свою вину он признал в полном объеме.

На допросе фигурант рассказал, что придерживаясь разработанной кураторами преступной схемы, он закупал sim-карты и мобильные телефоны для того, чтобы дистанционно отправлять россиянам смс-сообщения с ложной информацией о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале «Госуслуги».

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

16 апреля стало известно о задержании злоумышленника. По данным следствия, он действовал по заданию организаторов преступления — нашел курьеров, а затем координировал их действия по передаче имущества погибшей.

Преступление произошло вечером 13 марта. Футболист Даниил Секач, вооружившись болгаркой и кувалдой, пришел в квартиру Чучупало на Строгинском бульваре. Ему открыла дверь дочь хозяйки, которая, как и спортсмен, действовала под влиянием мошенников. Мужчина прошел внутрь и попытался открыть сейф, но не смог. Тогда он решил узнать код от сейфа у самой предпринимательницы, которая тоже находилась в жилище, и избил ее до смерти.

    Последние новости

    В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

    42-летняя Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью

    Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

    Маск предложил раздать людям деньги

    Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

    Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

    «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

    В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

    В российском регионе поймали участника «Правого сектора»

    Спрос на кроссоверы и внедорожники ушедшего из России бренда резко подскочил

    Все новости
