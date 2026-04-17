22:39, 17 апреля 2026Россия

В Новосибирской области накрыли ОПГ, забиравшую деньги у семей погибших на СВО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

В Новосибирской области накрыли организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) и забирала у них деньги. Об этом передает RT со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В ведомстве рассказали, что задержаны курьер и четверо жителей Омска в возрасте от 17 до 22 лет. Известно, что мошенники представлялись работниками военных и финансовых государственных организаций.

Как указали журналисты, одной из жертв преступников стала женщина, которая получила компенсацию за сына, погибшего в зоне боевых действий. У нее выманили почти три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО.

    Последние новости

    Индии позволили отправлять в Россию тысячи военных

    Петросян обвинил европейского лидера в краже шутки о России

    Букмекеры определили фаворита в матче АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Водители-пенсионеры получат новые льготы

    В США усомнились в способности победить Иран

    Россиянка рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

    В российском регионе ОПГ выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Водители назвали самый опасный тип транспорта на дорогах

    Россиян предупредили о тюремном сроке за костер в лесу

    Все новости
