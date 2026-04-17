В российском регионе ОПГ выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

В Новосибирской области накрыли ОПГ, забиравшую деньги у семей погибших на СВО

В Новосибирской области накрыли организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) и забирала у них деньги. Об этом передает RT со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В ведомстве рассказали, что задержаны курьер и четверо жителей Омска в возрасте от 17 до 22 лет. Известно, что мошенники представлялись работниками военных и финансовых государственных организаций.

Как указали журналисты, одной из жертв преступников стала женщина, которая получила компенсацию за сына, погибшего в зоне боевых действий. У нее выманили почти три миллиона рублей.

