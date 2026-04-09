Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО россиянина Евгения Колесникова, подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, обвиняемый вместе с бывшим начальником федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль» убедил владельца частной фирмы оказать гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции (СВО) на 19 миллионов рублей. Позже эти деньги сообщники прикарманили.

Ранее в Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции на 8,5 миллиона рублей.