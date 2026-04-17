13:33, 17 апреля 2026Силовые структуры

Поиски сбежавшего после стрельбы в полицейских россиянина попали на видео

Росгвардия задействована в розыске особо опасного преступника в Оренбуржье
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардия задействована в розыске расстрелявшего полицейских беглого преступника Сергея Басалаева. Их операция попала на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как росгвардейцы стоят в поле и запускают беспилотник. Далее они совершат облет на вертолете. А после обходят местность пешком.

В ведомстве отметили, что поиск злоумышленника идет в круглосуточном режиме. В операции по описку задействованы сотрудники МВД, ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.

Ранее в региональном управлении МВД выдвинули предложение о возможном местонахождении Басалаева.

16 апреля сотрудники полиции приехали в поселок Аккермановка для задержания находившегося в федеральном розыске мужчины. Заметив полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский не выжил, трое ранены. Сам стрелок скрылся.

