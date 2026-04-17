Раскрыто возможное местоположение сбежавшего после стрельбы в полицейских преступника

08:46, 17 апреля 2026

В МВД высказались о возможном укрытии стрелявшего в полицейских преступника
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В региональном управлении МВД выдвинули предложение о возможном местонахождении беглого преступника Сергея Басалаева, расправившегося с полицейскими при попытке задержания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, Басалаев может скрываться в гористой местности. Для розыска подозреваемого задействовали вертолет и кинологов с собаками. Местность, где он может скрываться оцепили.

Местные власти обратились к жителям региона с просьбой ограничить посещение территорий населенных пунктов Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли и не предпринимать самостоятельных попыток задержания.

