Женщину прозвали бухгалтером из 1990-х после преображения в салоне красоты

Парикмахер Анна показала результат работы с клиенткой на видео и прославилась в сети. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом annabateho рассказала, что сделала женщине объемную прическу. Однако после нанесения средства для объема волосы посетительницы салона стали чересчур пышными у корней. «Мы просто хотели снять объемную укладку», — пояснила стилист.

Пользователей сети развеселило преображение героини ролика, из-за чего они прозвали ее бухгалтером из 1990-х под постом. «Это как раз прическа для транспорта», «Вылитый кондуктор», «ГлавОбъем», «Директор мясокомбината», «Вынесло», «Баба Галя в деле», «Еще помаду поярче и аксессуары — и можно работать в ЗАГС», «Директор школы», — написали комментаторы под вирусным видео.

Ранее в апреле россиянка сходила к сельскому парикмахеру и рассмешила пользователей сети. Мария Шведова из Свердловской области показала короткие локоны с чрезмерным объемом у корней после стрижки.