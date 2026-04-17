05:51, 17 апреля 2026Мир

Посол уличил Британию в продлении страданий украинцев

Евгений Силаев
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Великобритания продлевает страдания украинцев путем поставок Киеву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

«Это только продлит страдания на Украине и продлит войну. Это лишь свидетельствует о том, что Великобритания не хочет урегулирования», — уличил Келин.

По его словам, европейские страны желают сыграть решающую роль в затягивании, а не урегулировании конфликта.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес, в том числе несколько британских.

    «Они по-прежнему не на коленях». Премьер Словакии усомнился в возможности ослабить Россию

    На Украине назвали условие ухода Зеленского в отставку

    Беременная женщина дважды за день поймала мужа с другой и простила его

    Раскрыт гонорар Милоша Биковича за съемочный день

    Россиянам рассказали о скрытом вреде холодной еды

    Россиянам назвали самый лучший способ вылечить аллергию

    Любитель пошвырять окурки на чужой балкон жестоко поплатился за свою безалаберность

    Посол уличил Британию в продлении страданий украинцев

    Британский аналитик назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

    Названы проблемы семейного кроссовера Geely

