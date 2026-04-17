Предупреждение Медведева Европе назвали шокировавшим весь мир

17:31, 17 апреля 2026

Sohu: Предупреждение Медведева Европе поразило весь мир
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что места производства дронов для Украины в Европе являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России, шокировало весь мир. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет», — говорится в материале.

Утверждается, что слова Медведева ослабляют моральный дух Запада и подталкивают его к большей осторожности в отношениях с Россией.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые занимаются производством беспилотных летательных аппаратов для ударов по территории России и комплектующих к ним. Сообщается, что в список вошли 11 филиалов украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии.

