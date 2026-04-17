Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 17 апреля 2026Мир

Раскрыто содержание обсуждаемого соглашения США и Ирана

Axios: США и Иран обсуждают добровольный мораторий на обогащение урана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Caren Firouz / Reuters

Обсуждаемый США и Ираном меморандум о взаимопонимании предусматривает «добровольный» мораторий на обогащение урана Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что Вашингтон настаивает на 20-летнем ограничении, тогда как иранская сторона предлагает сократить срок моратория до пяти лет. Посредники продолжают попытки сблизить позиции сторон и найти приемлемый вариант.

Кроме того, предполагается, что Иран сможет сохранить исследовательские ядерные реакторы для производства медицинских изотопов, но обязуется размещать все объекты исключительно над землей. Подземные комплексы, в свою очередь, предполагается вывести из эксплуатации.

По данным источников, меморандум затрагивает и Ормузский пролив, однако по этому вопросу между сторонами сохраняются существенные разногласия. Также остается неясным, распространяются ли положения документа на иранскую программу баллистических ракет.

Ранее стало известно, что США рассматривают сделку, в рамках которой Вашингтон разблокирует 20 миллиардов долларов замороженных иранских активов в обмен на отказ Тегерана от накопленного обогащенного урана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отреагировал на открытие Ормузского пролива

    Российские Су-35С назвали самыми результативными в мире

    Россиянам назвали главную причину резкого подорожания похоронных услуг

    Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива

    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии

    Предсказан эффект от открытия Ормузского пролива Ираном

    Эрдоган прокомментировал процесс урегулирования по Украине

    Мэр Нью-Йорка нарушил многолетнюю традицию Met Gala

    Раскрыты новые детали поиска пострадавших под завалами дома после атаки ВСУ на Туапсе

    В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok