00:28, 17 апреля 2026

Раскрыты военные расходы Украины

Свириденко: Военные расходы Украины составили более 40% ВВП и 70% бюджета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что оборонные расходы страны в 2025 году составили более 40 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) и 70 процентов государственного бюджета. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Свириденко подчеркнула, что поддержка международных партнеров имеет для Украины определяющее значение.

«В марте Украина получила первый транш в рамках новой программы МВФ в размере 8,1 миллиарда долларов США. В ближайшее время мы ожидаем разблокировки кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро», — написала премьер.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Еврокомиссия (ЕК) передаст Украине 1,4 миллиарда евро из доходов, полученных от размещения замороженных активов Банка России.

