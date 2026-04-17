Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 17 апреля 2026Силовые структуры

Ревнивец выследил школьницу с любовником через домофон и лишил его сознания

В Башкирии 23-летний юноша лишил сознания любовника своей 15-летней девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В городе Мелеуз Башкирии 23-летний житель напал на 18-летнего юношу за связь с его девушкой. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, ревнивец заподозрил возлюбленную в измене и стал следить за ней через камеру домофона. В один из вечеров он увидел, как девушка пришла к подъезду с другим, пара расположилась на скамейке и уединенно проводила время.

Тогда парень вышел из дома и без предупреждения напал на соперника, нанося ему удары руками и ногами по голове. В результате юноша потерял сознание. Девушке удалось остановить парня, после чего они покинули площадку.

После того как видео произошедшего попало в сеть, им заинтересовались полицейские. Они начали искать участников записи и выяснили, что парни являются совершеннолетними, а девушке исполнилось 15 лет. Молодым людям грозит статья за интимную близость со школьницей.

Ранее сообщалось, что российская студентка с помощью школьницы и болгарки украла из чужого сейфа 20 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok