Ревнивец выследил школьницу с любовником через домофон и лишил его сознания

В городе Мелеуз Башкирии 23-летний житель напал на 18-летнего юношу за связь с его девушкой. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, ревнивец заподозрил возлюбленную в измене и стал следить за ней через камеру домофона. В один из вечеров он увидел, как девушка пришла к подъезду с другим, пара расположилась на скамейке и уединенно проводила время.

Тогда парень вышел из дома и без предупреждения напал на соперника, нанося ему удары руками и ногами по голове. В результате юноша потерял сознание. Девушке удалось остановить парня, после чего они покинули площадку.

После того как видео произошедшего попало в сеть, им заинтересовались полицейские. Они начали искать участников записи и выяснили, что парни являются совершеннолетними, а девушке исполнилось 15 лет. Молодым людям грозит статья за интимную близость со школьницей.

Ранее сообщалось, что российская студентка с помощью школьницы и болгарки украла из чужого сейфа 20 тысяч долларов.