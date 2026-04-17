Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 17 апреля 2026МирЭксклюзив

Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

Политолог Асафов: Поведение Трампа вызывает массу вопросов
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп сыграл роль в поражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, поведение американского лидера вызывает много вопросов.

«Трамп, конечно, сыграл роль в поражении Орбана. Несмотря на то, что Трамп избранный президент серьезной мировой державы, тем не менее, его поведение непоследовательно и вызывает массу вопросов и у собственных граждан, и извне», — сказал Асафов.

Политолог подчеркнул, что избирательной стратегии партии Орбана «Фидес» была тема внешней угрозы, когда европейские либералы пытались втянуть Венгрию в конфликт с Украиной.

«Здесь это немного противоречит тому, что Трамп отправил целого [вице-президента США Джей Ди] Вэнса поддерживать Орбана перед выборами. Но сказать, что только Трамп виноват в его поражении, наверное, будет очень серьезным обобщением, потому что это масса факторов. Довольно смелое, но неправильное обобщение», — отметил Асафов.

Газета Politico ранее сообщала, что тесные связи с Дональдом Трампом стали причиной поражения Виктора Орбана на выборах. Утверждается, что близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям.

Победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok