Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

Политолог Асафов: Поведение Трампа вызывает массу вопросов

Президент США Дональд Трамп сыграл роль в поражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, поведение американского лидера вызывает много вопросов.

«Трамп, конечно, сыграл роль в поражении Орбана. Несмотря на то, что Трамп избранный президент серьезной мировой державы, тем не менее, его поведение непоследовательно и вызывает массу вопросов и у собственных граждан, и извне», — сказал Асафов.

Политолог подчеркнул, что избирательной стратегии партии Орбана «Фидес» была тема внешней угрозы, когда европейские либералы пытались втянуть Венгрию в конфликт с Украиной.

«Здесь это немного противоречит тому, что Трамп отправил целого [вице-президента США Джей Ди] Вэнса поддерживать Орбана перед выборами. Но сказать, что только Трамп виноват в его поражении, наверное, будет очень серьезным обобщением, потому что это масса факторов. Довольно смелое, но неправильное обобщение», — отметил Асафов.

Газета Politico ранее сообщала, что тесные связи с Дональдом Трампом стали причиной поражения Виктора Орбана на выборах. Утверждается, что близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям.

Победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.