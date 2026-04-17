08:02, 17 апреля 2026Интернет и СМИ

Россияне выбрали новый мессенджер вместо заблокированного Telegram

Россияне массово регистрируются в корейском KakaoTalk из-за блокировок Telegram
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россияне начали массово регистрироваться в южнокорейском мессенджере KakaoTalk, пытаясь найти альтернативу заблокированному Telegram. в Kakao Corporation признали резкое увеличение числа пользователей из РФ, но точные данные не раскрыли, передает РИА Новости.

Сервис подтвердил, что иностранные пользователи начали регистрироваться в мессенджере через иностранные IP. «Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем», — указал менеджер PR-отдела KakaoTalk Ли Сын Тхэ.

В KakaoTalk также связали изменения в активности российских пользователей с ситуацией вокруг блокировок Telegram.

Ранее Forbes писал, что в России могут ослабить ограничения работы мессенджера Telegram.

