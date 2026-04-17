Российскому региону предсказали опасность

Синоптик Леус: Северный Кавказ вновь столкнется с опасной погодой

Северный Кавказ вновь попадет в зону опасной погоды. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В конце недели по территории восточных регионов Северо-Кавказского федерального округа пройдет очередной активный циклон. В акваторию Каспийского моря он попадет из Турции и станет причиной существенного ухудшения погоды. В отдельных районах прогнозируется потенциально опасная погода, предупредил синоптик.

В Дагестане с воскресенья, 19 апреля, и до вторника, 21 апреля, пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и порывистым ветром. В горах дожди будут переходить в мокрый снег, местами в снег, угрожая налипанием мокрого снега на провода и ветви деревьев. Скорость ветра при грозах в порывах может достигать штормовых 20-25 метров в секунду. Обильные осадки вызовут повышение уровня воды на реках до неблагоприятных отметок, а в горных районах возможен сход селей. Похолодает: если в выходные в регионе воздух будет прогреваться до плюс 17-22 градусов Цельсия, во вторник температура не превысит плюс 9-14 градусов.

Похожая ситуация ожидается в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской республике и Северной Осетии — Алании, с пиком осадков в понедельник и вторник.

Ранее в МЧС сообщили, что в Дагестане постепенно стабилизируется паводковая обстановка.