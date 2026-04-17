Спрос на кроссоверы и внедорожники ушедшего из России бренда резко подскочил

Аналитик Целиков: Продажи Land Rover в России выросли на 41 процент

С января по март 2026 года россияне поставили на учет 684 новых автомобиля марки Land Rover. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 484 машины, рост составил 41 процент. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

В списке предпочтений состоятельных клиентов лидирует флагманский внедорожник Range Rover (273 проданные машины). Вторую строчку занял компактный Range Rover Evoque (212 единиц), за которым закрепилась репутация автомобиля, предпочитаемого женской аудиторией. Третье место у Range Rover Sport (102 машины). Остальные версии марки пользуются меньшим спросом.

Треть проданных автомобилей (33,5 процента) имеют китайское происхождение. Именно с китайских заводов в Россию попадают модели Evoque и Discovery Sport. Но большая часть Land Rover из Великобритании.

Средневзвешенная цена нового Land Rover достигла отметки 15,9 миллиона рублей. При этом покупка полноразмерного Range Rover обходилась россиянам в среднем не менее чем в 27,1 миллиона рублей. Чтобы стать владельцем собранного в Китае Evoque, в первом квартале этого года было достаточно 7 миллионов рублей.

