11:46, 17 апреля 2026Авто

Спрос на кроссоверы и внедорожники ушедшего из России бренда резко подскочил

Аналитик Целиков: Продажи Land Rover в России выросли на 41 процент
Марина Аверкина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

С января по март 2026 года россияне поставили на учет 684 новых автомобиля марки Land Rover. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 484 машины, рост составил 41 процент. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

В списке предпочтений состоятельных клиентов лидирует флагманский внедорожник Range Rover (273 проданные машины). Вторую строчку занял компактный Range Rover Evoque (212 единиц), за которым закрепилась репутация автомобиля, предпочитаемого женской аудиторией. Третье место у Range Rover Sport (102 машины). Остальные версии марки пользуются меньшим спросом.

Треть проданных автомобилей (33,5 процента) имеют китайское происхождение. Именно с китайских заводов в Россию попадают модели Evoque и Discovery Sport. Но большая часть Land Rover из Великобритании.

Средневзвешенная цена нового Land Rover достигла отметки 15,9 миллиона рублей. При этом покупка полноразмерного Range Rover обходилась россиянам в среднем не менее чем в 27,1 миллиона рублей. Чтобы стать владельцем собранного в Китае Evoque, в первом квартале этого года было достаточно 7 миллионов рублей.

Ранее стали известны итоги четвертого ежегодного голосования, в ходе которого определяется лучший в России китайский автомобиль года. Опрос среди пятидесяти популярных журналистов и блогеров выявил победителя. Им стал кроссовер Geely Monjaro.

    Последние новости

    В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

    Появились подробности о поисках признанной жертвой удара ВСУ по российскому городу девочки

    Популярного рэпера арестовали по подозрению в убийстве

    42-летняя Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью

    Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

    Маск предложил раздать людям деньги

    Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

    Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

    «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

    В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

    Все новости
