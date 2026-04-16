Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:52, 16 апреля 2026Авто

Назван лучший китайский автомобиль в России

Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших китайских машин в России
Марина Аверкина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Стали известны итоги четвертого ежегодного голосования, в ходе которого определяется лучший в России китайский автомобиль года. Опрос среди пятидесяти популярных журналистов и блогеров проводился сетевым изданием «Китайские автомобили».

Победителем стал кроссовер Geely Monjaro. Эту модель упомянул в анкетах 21 участник из 50. Шесть опрошенных экспертов отдали ей первую строчку, а еще 15 включили в свой топ-5. В итоге машина набрала 33 балла и значительно оторвалась от конкурентов.

За второе место развернулась напряженная борьба между Tank 300 и Jetour T2. Кроссовер поставили на первое место четыре человека, внедорожник — три. Однако общее число упоминаний в опросных листах оказалось в пользу Tank 300: 15 против 12. Четвертым стал новичок российского рынка — электромобиль Avatr 12 с 15-ю баллами. На пятом месте оказался гибридный Exeed Exlantix ET, набравший 12 очков. Каждый пятый участник голосования указал его в своей анкете.

В десятку также вошли Haval H9 и Voyah Free (у каждой модели по десять баллов), Belgee X50 и Haval Jolion (поделили 8-е и 9-е место с девятью очками). Замыкает топ-10 лучших китайских автомобилей в России GAC GS8 (также 9 баллов).

Методика опроса неизменна. Участникам рассылаются анкеты со списком всех официально представленных в России китайских автомобилей. Каждый респондент может выбрать от одной до пяти лучших, на его взгляд, моделей. После анализа всех анкет и подсчета выставленных баллов составляется итоговый рейтинг.

Ранее стало известно, что россияне пока не проявили большого интереса к новым автомобилям «Москвич» под индексом «М». За неполный месяц в стране было реализовано 101 единица модели «М70» и 71 версии «М90».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

    Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

    Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

    В Грузии запретили летать над резиденцией «фактического лидера» страны

    Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

    В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok