19:42, 17 апреля 2026Спорт

Стал известен срок выписки Тарасовой из больницы

Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе
Владислав Уткин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Стал известен примерный срок выписки из больницы заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС.

Племянник специалиста Алексей Тарасов заявил, что ее могут выписать из больницы на следующей неделе. В данный момент она находится в реанимации.

Тарасова была госпитализирована несколько дней назад из-за осложнений после простуды. В настоящий момент она идет на поправку. Ранее ее состояние описали фразой: «Уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания».

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

