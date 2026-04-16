00:09, 17 апреля 2026

Состояние Тарасовой в реанимации описали одной фразой

Состояние Тарасовой в реанимации значительно улучшилось
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в реанимации описали одной фразой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Татьяна Анатольевна продолжает находиться в реанимации, но ее состояние значительно улучшилось. Уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания», — отмечается в сообщении агентства.

Ранее стало известно о попадании Тарасовой в реанимацию. Ее госпитализировали после сильной простуды. «Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорилось в материале.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

