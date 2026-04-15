Новости спорта
14:55, 15 апреля 2026Спорт

Татьяна Тарасова попала в реанимацию

РИА Новости: Татьяна Тарасова находится в реанимации, критический момент миновал
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова находится в реанимации, за ее состоянием продолжают наблюдать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Татьяна Тарасова на днях попала в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорится в материале.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ничто не может побудить ее уехать в другую страну. «Мне уже много лет, и я почти всю жизнь прожила в нашей стране», — отметила она. Тренер также добавила, что считает одним из лучших решений в своей жизни работать в США в 1990-е годы.

До этого заслуженный тренер СССР прокляла Международный союз конькобежцев (ISU) за решение, так как российские спортсмены даже в случае допуска летом могут не успеть подготовиться к новому сезону. «Хочется, чтобы и с их детьми так поступили», — сообщила она.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
