Татьяна Тарасова попала в реанимацию

РИА Новости: Татьяна Тарасова находится в реанимации, критический момент миновал

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова находится в реанимации, за ее состоянием продолжают наблюдать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Татьяна Тарасова на днях попала в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорится в материале.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ничто не может побудить ее уехать в другую страну. «Мне уже много лет, и я почти всю жизнь прожила в нашей стране», — отметила она. Тренер также добавила, что считает одним из лучших решений в своей жизни работать в США в 1990-е годы.

До этого заслуженный тренер СССР прокляла Международный союз конькобежцев (ISU) за решение, так как российские спортсмены даже в случае допуска летом могут не успеть подготовиться к новому сезону. «Хочется, чтобы и с их детьми так поступили», — сообщила она.