16:14, 17 апреля 2026

Стало известно о панике у жителей Финляндии из-за запуска российской ракеты

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Свечение в ночном небе после запуска российской ракеты напугало граждан Финляндии, живущих на востоке страны, они начали массово звонить в службу спасения. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что в ночь на пятницу, 17 апреля, финны заметили яркое световое явление, оказавшееся следом от запущенной Россией ракеты-носителя.

«Ракета была видна на большой территории страны и вызвала множество звонков в службу спасения», — говорится в сообщении. По данным Yle, ракета не представляла опасности, а использовалась для запуска спутников.

Ранее полиция Финляндии определила, что четыре упавших на финскую территорию дрона были запущены Украиной.

    Последние новости

    Трамп отреагировал на открытие Ормузского пролива

    Российские Су-35С назвали самыми результативными в мире

    Россиянам назвали главную причину резкого подорожания похоронных услуг

    Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива

    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии

    Предсказан эффект от открытия Ормузского пролива Ираном

    Эрдоган прокомментировал процесс урегулирования по Украине

    Мэр Нью-Йорка нарушил многолетнюю традицию Met Gala

    Раскрыты новые детали поиска пострадавших под завалами дома после атаки ВСУ на Туапсе

    В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

    Все новости
