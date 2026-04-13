Финны определили происхождение упавших на них беспилотников

Полиция Финляндии определила, что четыре упавших на финскую территорию дрона были запущены Украиной. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Согласно имеющейся информации, нельзя исключать, что они уже есть или еще попадут на территорию Финляндии», — рассказал в интервью представитель финских правоохранительных органов Ристо Лохи.

Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие в воздушное пространство страны беспилотники не были сбиты, поскольку их не расценили как угрозу.

До этого президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из упавших дронов был украинским.