14:49, 13 апреля 2026Мир

Финны определили происхождение упавших на них беспилотников

Yle: Полиция Финляндии определила, что упавшие дроны были запущены Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Полиция Финляндии определила, что четыре упавших на финскую территорию дрона были запущены Украиной. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Согласно имеющейся информации, нельзя исключать, что они уже есть или еще попадут на территорию Финляндии», — рассказал в интервью представитель финских правоохранительных органов Ристо Лохи.

Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие в воздушное пространство страны беспилотники не были сбиты, поскольку их не расценили как угрозу.

До этого президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из упавших дронов был украинским.

