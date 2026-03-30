05:53, 30 марта 2026

Власти Финляндии не стали сбивать проникшие в страну дроны по одной причине

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Проникшие на территорию Финляндии БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями. Причина в том, что их не расценили как представляющие угрозу, об этом рассказал генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен, его слова приводит Iltalehti.

Он объяснил, что истребитель смог идентифицировать один из дронов, но никто не принял решение о применении огня, в том числе чтобы не допустить сопутствующего ущерба.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», — указал глава Минобороны страны Антти Хаккянен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из упавших на территории страны беспилотников принадлежал Украине. Он добавил, что какая-либо военная угроза для Финляндии отсутствует.

    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Сальдо заявил о наличии на Украине способных договориться с Россией политиков

    Сталкер ночью проник в чужой дом и стал облизывать ноги женщины

    Веселая тетя научила племянника одному трюку и едва не угробила его бабушку

    Власти Финляндии не стали сбивать проникшие в страну дроны по одной причине

    Трамп обратился к Лукашенко с одним предложением

    В Москве задержали лжериелтора, присвоившего 6,6 миллиона рублей

    Россиян предупредили о нюансах «бесплатного» снятия наличных с кредитки

    Европеец описал женщин в России фразой «русским мужчинам очень повезло»

    Россиянам откроют безвизовый въезд в две новые страны при одном условии

    Все новости
