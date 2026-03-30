Власти Финляндии не стали сбивать проникшие в страну дроны по одной причине

Херранен: Проникшие в Финляндию БПЛА ВСУ не сбили, решив, что они не угрожают

Проникшие на территорию Финляндии БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями. Причина в том, что их не расценили как представляющие угрозу, об этом рассказал генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен, его слова приводит Iltalehti.

Он объяснил, что истребитель смог идентифицировать один из дронов, но никто не принял решение о применении огня, в том числе чтобы не допустить сопутствующего ущерба.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», — указал глава Минобороны страны Антти Хаккянен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из упавших на территории страны беспилотников принадлежал Украине. Он добавил, что какая-либо военная угроза для Финляндии отсутствует.