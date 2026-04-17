Стартовал второй суд над бывшим замминистра обороны России

21:11, 17 апреля 2026

Начался второй суд над экс-замглавы МО РФ Ивановым за взятки на ₽1,3 млрд
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Симоновском суде Москвы начался второй процесс над бывшим замминистра обороны России Тимуром Ивановым, обвиняемым в получении взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На предварительных слушаниях подсудимому продлили содержание под стражей на полгода и срок ареста имущества, большая часть которого уже конфискована.

Помимо взяточничества, Иванову вменяется отмывание преступных доходов и незаконное хранение оружия.

Летом 2025 года Московский городской суд вынес первый приговор в отношении Иванова за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В отношении экс-замминистра возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.

