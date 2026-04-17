Судно с россиянами на борту арестовали в Намибии

Рыболовецкое судно с российскими моряками на борту арестовано в Намибии

Рыболовецкое судно VENUS-1 с российскими рыбаками на борту арестовали в Намибии. Как сообщает российское посольство в официальном телеграм-канале, причиной стал трудовой спор между экипажем и владельцем судна — частной намибийской компанией Hodago Fishing.

Компания обанкротилась, судно арестовали и пришвартовали в порту Уолфиш-Бей, а морякам без документов не дают выйти на берег. Всего на корабле находится 13 человек, и они не могут покинуть судно уже на протяжении полугода.

«Данный спор должен будет решаться в соответствии с намибийским законодательством, Посольство [России в Намибии] предпримет необходимые шаги для защиты законных прав и интересов российских граждан», — отметили в посольстве.

В посольстве также добавили, что самочувствие экипажа удовлетворительное, люди не брошены на произвол судьбы, посольство добивается справедливого решения проблемы.

Ранее были раскрыты подробности захвата Францией следовавшего из России танкера.