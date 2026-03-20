Раскрыты подробности захвата Францией следовавшего из России танкера

Посольство РФ: Данных о россиянах на борту захваченного Францией танкера нет

Посольство России в Париже не получало от Франции уведомление о задержании следовавшего из РФ под флагом Мозамбика танкера Deyna. Об этом сообщает ТАСС.

«Французские власти не уведомляли нас», — заявили в посольстве.

В российской дипмиссии уточнили, что данных о россиянах на борту захваченного Францией судна нет.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Уточняется, что захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.

Морская префектура Средиземного моря подтвердила проведение операции в отношении нефтяного танкера Deyna. При этом отмечается, что операция проводилась совместно с союзниками Франции, в том числе Великобританией, которая участвовала в «отслеживании судна».