16:13, 17 апреля 2026Мир

Трамп отреагировал на открытие Ормузского пролива

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к свободному проходу. Спасибо!» — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Исламская Республика полностью открыла Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. По его словам, предложение было отклонено, но оно остается в силе.

