13:12, 13 апреля 2026Мир

Песков высказался о предложении Путина Трампу

Песков: РФ готова предоставить любые услуги для разрешения ситуации вокруг Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия готова предоставить любые услуги для деэскалации ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Россия продолжает оставаться открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, сохраняется ли предложение российской стороны принять иранский обогащенный уран.

«Это предложение было озвучено президентом [России Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение остается в силе, но оно не было востребовано», — отметил он.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Портал Axios сообщил, что в ходе разговора прозвучало предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по данным источников, глава Белого дома отклонил.

Однако при этом сам Трамп отказался комментировать сообщения о предложении Путина, заявив, что не может говорить об этом с журналистами.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    Все новости
