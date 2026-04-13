Песков высказался о предложении Путина Трампу

Песков: РФ готова предоставить любые услуги для разрешения ситуации вокруг Ирана

Россия готова предоставить любые услуги для деэскалации ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Россия продолжает оставаться открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, сохраняется ли предложение российской стороны принять иранский обогащенный уран.

«Это предложение было озвучено президентом [России Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение остается в силе, но оно не было востребовано», — отметил он.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Портал Axios сообщил, что в ходе разговора прозвучало предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по данным источников, глава Белого дома отклонил.

Однако при этом сам Трамп отказался комментировать сообщения о предложении Путина, заявив, что не может говорить об этом с журналистами.