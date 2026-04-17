Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 17 апреля 2026

Свириденко: Задача Украины — стать сильнее России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Стратегическая задача Украины состоит в том, чтобы стать сильнее России. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко, передает «Новости.Live».

«Наша стратегическая цель — быть сильнее в экономическом смысле, более оборонительными и сильнее России во многих сферах», — заявила Свириденко.

По ее словам, украинцы хотят достижения мира, но он должен основываться на гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что на Украине готовится заговор против правительства президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Свириденко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok