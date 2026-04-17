Украинка попыталась вывезти радиоактивные доллары за границу

Украинка попыталась вывезти радиоактивные доллары в Польшу

Гражданка Украины пыталась ввезти в Польшу доллары с радиоактивным излучением, уровень которого почти в две тысячи раз превышал допустимую норму, сообщает РИА Новости представитель Пограничной стражи республики.

«В ходе обычной процедуры контроля на пограничном переходе Медыка сотрудники Пограничной стражи выявили гражданку Украины 54 лет», — говорится в заявлении. Также уточняется, что с собой у нее были доллары в сумме около 10 тысяч.

По словам источника, во время прохождения через радиометрический сканер данное оборудование подало сигнал тревоги, означающий превышение уровня радиоактивного излучения.

