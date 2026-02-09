Реклама

23:08, 9 февраля 2026

В Польше избили двух украинок под грубые выкрики

Марина Совина
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Польше полиция задержала четырех человек, которых подозревают в нападении на двух украинок в Прушкове недалеко от Варшавы. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ», — отмечают журналисты.

По их данным, проверяется информация о том, что нападение могло быть мотивировано национальностью. Как утверждается, нападавшие во время потасовки выкрикивали грубые ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину. Задержанные — поляки: 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что два украинца напали на сотрудников пассажирского поезда в Германии. Это произошло 4 февраля. Двое украинцев в возрасте 26 и 38 лет ехали в региональном поезде Volmetalbahn. На станции Брюгге кондуктор подошел к ним для проверки билетов. 38-летний мужчина не смог доказать факт оплаты проезда и начал вести себя агрессивно.

До этого стало известно, что въезд в Европу для украинцев станет платным — заработает новая система авторизации граждан безвизовых стран ETIAS.

