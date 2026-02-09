В Польше избили двух украинок под грубые выкрики

RMF24: В Польше избили украинок, выкрикивая требования вернуться на родину

В Польше полиция задержала четырех человек, которых подозревают в нападении на двух украинок в Прушкове недалеко от Варшавы. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ», — отмечают журналисты.

По их данным, проверяется информация о том, что нападение могло быть мотивировано национальностью. Как утверждается, нападавшие во время потасовки выкрикивали грубые ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину. Задержанные — поляки: 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет.

