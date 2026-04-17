В Генштабе Бельгии выдумали признание Россией «Нарвской народной республики»

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина утверждает, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, хотя Москва никогда о ней не упоминала. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

«Российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали "Нарвскую народную республику" в Эстонии», — заявил военный в интервью Le Soir.

При этом «Нарвской народной республики» вообще не существует.

Авторы материала указали, что в социальных сетях за последние месяцы появилось несколько сообществ так называемых народных республик, которые связаны с различными прибалтийскими городами (в частности, с Нарвой и Клайпедой). В этих группах состоит всего несколько десятков человек, они публикуют фотографии населенных пунктов с выдуманной ими же символикой: флагами, гербами, паспортами «республик». При этом неизвестно, кто стоит за созданием этих сообществ.

Ранее Вансина заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией.

