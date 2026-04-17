В Кремле заявили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

Песков: Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о созыве президентом России Владимиром Путиным оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, 17 апреля Путин работает в Ново-Огарево. Совещание с членами Совбеза он намерен провести во второй половине дня в режиме видеоконференции.

«Путин традиционно сам обозначит тему оперативного совещания», — пояснил Песков.

В марте 2026 года Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по защите критически важной инфраструктуры. С докладами президенту выступали заместители председателя правительства Александр Новак и Виталий Савельев, а также глава Минстроя Ирек Файзуллин.