12:21, 17 апреля 2026Россия

В Минобороны сообщили о взятии под контроль новых населенных пунктов в зоне СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль два новых населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, в течение недели бойцы подразделений группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, а за прошедшие сутки заняли село Зыбино.

При ведении боев на данном направлении российские военные нанесли поражение трем механизированным и одной мотопехотной бригадам, трем бригадам теробороны и бригаде нацгвардии, а также штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За неделю в зоне ответственности «Севера» противник потерял более 1085 солдат, а также технику, включая танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВСУ лишились 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ранее в Минобороны заявили, что с 11 по 17 апреля Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам Украины.

