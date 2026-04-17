12:20, 17 апреля 2026

Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

За неделю с 11 по 17 апреля Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, удары нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации живой силы.

Кроме того, за неделю российскими войсками взяты под контроль Волчанские Хутора и Зыбино Харьковской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

    Последние новости

    «Решение принято давно». В России заявили о подготовке к возможным ударам по местам сборки дронов ВСУ в Европе

    Новые спутники для Минобороны вывели на орбиту

    Орбан рассказал о неожиданном эффекте от проигрыша на выборах

    Найден возможный виновный в крушении поезда под Ульяновском

    Названы самые красочные города мира для путешествий

    Проблемы в НАТО сравнили с конфликтами супругов

    Продажи автомобилей ушедшего из России производителя стремительно выросли

    Культовый режиссер раскритиковал Голливуд за сиквелы и спин-оффы

    Анонсировано рекордное подорожание нефти

    Школу в российском городе оцепили

    Все новости
