Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России сообщило о пяти групповых ударах по объектам Украины за неделю

За неделю с 11 по 17 апреля Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, удары нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации живой силы.

Кроме того, за неделю российскими войсками взяты под контроль Волчанские Хутора и Зыбино Харьковской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.