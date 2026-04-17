Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали дату ближайшей индексации пенсий

Депутат Нилов: 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Так как в России есть разные виды пенсий, у них разные периоды и формы индексации, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал дату ближайшей индексации выплат.

Страховые пенсии были проиндексированы в этом году с 1 января, указал депутат, отметив, что коэффициент индексации был заложен выше уровня прогнозной инфляции и, как оказалось, выше фактической. Социальные пенсии, по словам парламентария, были повышены 1 апреля. Нилов добавил, что они индексируются, исходя из роста прожиточного минимума.

«Далее у нас индексация 1 октября военных пенсий. Военные пенсии — это ведомственные пенсии не только по линии Минобороны, но и по линии других силовых ведомств. Их индексация зависит от роста денежного довольствия — сейчас заложен рост 4 процента. Как показывает практика прошлого года, в сентябре правительство пересмотрело заложенный индекс в сторону увеличения. Говорить о том, что в этом году будет сделано то же, я не могу. Как будет в этом году, покажет время», — поделился политик.

Ранее в России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком.

До этого гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк раскрыл способ накопления дополнительного миллиона рублей к пенсии. По словам эксперта, россияне со средним доходом могут сделать это, откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они по-прежнему не на коленях». Премьер Словакии усомнился в возможности ослабить Россию

    В правительстве Британии возник спор из-за финансирования отправки войск на Украину

    ВС России атаковали объект в Днепропетровске

    Одна страна в 2026 году потратит на оборону рекордную сумму

    Чернигов погрузился во тьму

    В России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

    На Западе перечислили преимущества Су-57

    Назван доход ТЦК и мошеннических колл-центров

    Поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали из-за сообщения о бомбе

    На Украине назвали условие ухода Зеленского в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok