В России назвали дату ближайшей индексации пенсий

Депутат Нилов: 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии

Так как в России есть разные виды пенсий, у них разные периоды и формы индексации, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал дату ближайшей индексации выплат.

Страховые пенсии были проиндексированы в этом году с 1 января, указал депутат, отметив, что коэффициент индексации был заложен выше уровня прогнозной инфляции и, как оказалось, выше фактической. Социальные пенсии, по словам парламентария, были повышены 1 апреля. Нилов добавил, что они индексируются, исходя из роста прожиточного минимума.

«Далее у нас индексация 1 октября военных пенсий. Военные пенсии — это ведомственные пенсии не только по линии Минобороны, но и по линии других силовых ведомств. Их индексация зависит от роста денежного довольствия — сейчас заложен рост 4 процента. Как показывает практика прошлого года, в сентябре правительство пересмотрело заложенный индекс в сторону увеличения. Говорить о том, что в этом году будет сделано то же, я не могу. Как будет в этом году, покажет время», — поделился политик.

Ранее в России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком.

До этого гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк раскрыл способ накопления дополнительного миллиона рублей к пенсии. По словам эксперта, россияне со средним доходом могут сделать это, откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

