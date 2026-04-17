В России спрогнозировали будущее НАТО

Складывается тенденция, при которой НАТО в большей степени станут управлять страны Евросоюза. Будущее Североатлантического альянса спрогнозировал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По словам парламентария, некогда единый Запад становится дуалистичным: США действуют без оглядки на европейских союзников, а Европа, по-прежнему во многом зависимая от США, не хочет помогать в конфликте с Ираном и отдавать Гренландию.

«Это важный сдвиг в пользу перевода альянса на европейские рельсы и установления евроконтроля на основными инфраструктурными и транспортными объектами, на которые опирается альянс. США в Европе останутся, но до такой степени, до которой сочтут необходимым для обеспечения своей военно-политической стратегии, но не более того», — обозначил Пушков.

Сенатор заявил, что администрация Белого дома на сегодняшний день воспринимает интересы Европы по остаточному принципу. В частности, он привел в пример сведения о том, что Вашингтон якобы откладывает продажу вооружений странам Евросоюза для передачи Украине, поскольку их резервы истощены войной с Ираном.

«В этих условиях замысел руководителей Евросоюза состоит в том, чтобы сделать альянс более европейским. Видимо, это и будет главным направлением его развития в ближайшие годы», — заключил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Соединенных Штатов по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана.