Россия
15:06, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о средствах для ударов по производителям дронов в Европе

Депутат Колесник: У нас хватает оружия для ударов по заводам БПЛА в Европе
Юлия Сычева
Юлия Сычева

Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) России могут сначала уничтожить логистическую цепочку поставки оружия на границе Украины с европейскими странами, а потом дело может дойти и до самих производств, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что решение о потенциальных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе для Вооруженных сил Украины (ВСУ) принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим. По мнению депутата Андрея Колесника, Россия не может допустить того, чтобы это оружие шло из Европы на Украину.

Парламентарий отметил, что европейские производства собирают для Украины беспилотники с боевой головной частью, которые вслед за этим поставляются ВСУ для боевых действий против военнослужащих ВС России. Россия не может это терпеть и нанесет ответный тяжелый удар, что станет виной самих западных стран, добавил он. При этом депутат не раскрыл, какое конкретно оружие может быть применено.

«Мы как-то зациклились на "Орешнике", но у нас хватает оружия. "Орешник" применяется по целям серьезным, а это цели довольно легкие. Стоит только вопрос применения наиболее эффективного оружия, а такого у нас много. По соображениям "тумана войны", я догадываюсь, какое это может быть оружие, но вот пусть это будет сюрпризом. Это уже прямое столкновение стран Запада, но они на него идут. Я думаю, уже недалек тот час, когда они очень сильно об этом пожалеют», — сказал Колесник.

Министерство обороны России перечислило адреса предприятий в странах Европы, которые занимаются сборкой дронов для ударов по российским регионам. В списке оказались 11 филиалов украинских организаций, которые расположены в Британии, ФРГ, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии.

