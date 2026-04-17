В России взлетели продажи машин шведско-китайской марки

Аналитик Целиков: Спрос на автомобили Lynk & Co в России подскочил на 1417 %

Спрос на автомобили шведско-китайской марки Lynk & Co в России вырос почти в 15 раз. За три месяца с начала года автомобилисты поставили на учет 942 такие машины, что на 1417 процентов превышает показатель годичной давности, когда было оформлено всего 62 автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Практически все регистрации обеспечил гибридный внедорожник премиум-класса Lynk & Co 900, на долю которого пришлось 926 проданных машин (98,5 процента от общего объема).

Больше половины автомобилей приобрели покупатели из Москвы— 463 единицы (49,2 процента от всех продаж). Жители Подмосковья поставили на учет 133 машины (14 процентов). На Санкт-Петербург и Ленинградскую область суммарно пришлось 67 автомобилей (чуть более семи процентов).

Эксперт также привел региональную статистику. Так, в Краснодарском крае зарегистрировали 43 автомобиля Lynk & Co. Далее в списке идут Свердловская область (22 единицы), Татарстан (21), Воронежская (17), Новосибирская (13), Ростовская (10) и Самарская (9) области. Кроме того, в Нижегородской и Оренбургской областях оформлено по восемь машин в каждой, в Белгородской области их семь. Оставшиеся автомобили в единичных количествах зарегистрированы в других регионах России.

Ранее стало известно, что с января по март 2026 года россияне приобрели 4186 новых легковых автомобилей южнокорейских брендов, что на 78 процентов превышает показатель годичной давности. Увеличение продаж обусловлено ростом поставок Kia, которые за этот период выросли на 90 процентов.