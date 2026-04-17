В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

Россия
04:10, 17 апреля 2026

Дрозденко: В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Ленинградской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал губернатор.

Дрозденко уточнил, что в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета.

В конце марта ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.

