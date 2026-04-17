ВСУ выпустили по России больше 1600 беспилотников и американские реактивные снаряды

Минобороны: Системы ПВО за неделю сбили 1665 БПЛА и девять снарядов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю выпустили по России 1665 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), американские снаряды и десятки авиабомб. Подробности об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 60 управляемых авиабомб, а также 9 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которую произвели в США.

Помимо того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили 5 безэкипажных украинских катеров, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь с 16 на 17 апреля средства ПВО сбили над регионами России 62 украинских беспилотных летательных аппарата. По информации Минобороны, массированной атаке среди прочих регионов подверглись Крым, Астраханская, Воронежская, Ленинградская и Новгородская области.