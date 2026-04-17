Дающая советы по воспитанию детей блогерша сбила на машине маленького сына

Блогерша Келли Хоптон-Джонс случайно сбила на машине двухлетнего сына

Блогерша из США Келли Хоптон-Джонс, дающая родителям советы по воспитанию детей, случайно сбила на машине маленького сына. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня был худший день в нашей жизни. Все может измениться в мгновение ока», — написала Хоптон-Джонс. По словам блогерши, она собиралась отвезти дочь за пончиками и не заметила, что ее двухлетний сын выскочил под колеса машины. В результате она наехала на мальчика.

Ребенка срочно госпитализировали. У него выявили перелом таза, а также несколько ссадин. При этом Хоптон-Джонс подчеркнула, что больше никаких серьезных повреждений у ее сына нет. «Несчастные случаи бывают. И не извлекать из них уроков — ошибка. Нам повезло, что все закончилось так», — добавила она.

