Зеленский испугался перемен из-за России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 17 апреля 2026

Зеленский испугался ослабления давления США на Россию из-за Ирана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский испугался перемен в отношении США к украинскому конфликту из-за войны в Иране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины», — написал он, отметив, что США могут ослабить давление на Россию.

Зеленский выразил обеспокоенность, что это может привести к дефициту вооружений для Киева, особенно в части средств противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский заявил, что странам нужно вместе работать над устранением угрозы в Ормузском проливе, чтобы защитить свободу судоходства во всем мире. Кроме того, он призвал учитывать интересы стран Ближнего Востока и как можно скорее организовать встречу военных команд для обсуждения миссии безопасности в Ормузе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok