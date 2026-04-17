Зеленский испугался перемен из-за России

Зеленский испугался ослабления давления США на Россию из-за Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский испугался перемен в отношении США к украинскому конфликту из-за войны в Иране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины», — написал он, отметив, что США могут ослабить давление на Россию.

Зеленский выразил обеспокоенность, что это может привести к дефициту вооружений для Киева, особенно в части средств противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский заявил, что странам нужно вместе работать над устранением угрозы в Ормузском проливе, чтобы защитить свободу судоходства во всем мире. Кроме того, он призвал учитывать интересы стран Ближнего Востока и как можно скорее организовать встречу военных команд для обсуждения миссии безопасности в Ормузе.