Бывший СССР
19:29, 17 апреля 2026

Зеленский отреагировал на открытие Ормузского пролива

Зеленский призвал вместе работать над устранением угрозы в Ормузском проливе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Странам нужно вместе работать над устранением угрозы в Ормузском проливе, чтобы защитить свободу судоходства во всем мире. Так на открытие пролива в ходе онлайн-заседания о свободе судоходства в проливе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, он опубликовал речь в своем Telegram-канале.

«Мы все должны работать вместе, чтобы убрать угрозы в Ормузском проливе так, чтобы это помогло защитить свободу судоходства во всем мире. Решения, принятые в отношении Ормуза сейчас, будут определять, как другие агрессивные акторы воспримут возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах», — сказал он.

Глава государства предложил определить, что в вопросе Ормузского пролива касается США, а что — всех остальных. Кроме того, он призвал учитывать интересы стран Ближнего Востока и как можно скорее организовать встречу военных команд для обсуждения миссии безопасности в Ормузе.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи объявил, что Иран полностью открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

