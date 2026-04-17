Женщина поссорилась с соседями и завела 200 кошек

Жительница Китая завела в квартире 200 кошек в отместку соседям

Жительница китайского города Фошань поссорилась с соседями и завела у себя в квартире 200 кошек, чтобы им отомстить. Об инциденте пишет издание Sohu.

Конфликт произошел из-за установки лифта, против которой выступала женщина. После ссоры начиная с 2019 года собственница начала приводить в квартиру кошек. Она не убирает за животными, из-за чего подъезд наполнился неприятным запахом. Кроме того, хозяйка питомцев разбрасывает мусор в общественных зонах, рисует оскорбительные граффити на стенах и лестницах, а также выливает воду на прохожих из окна.

Сотрудники коммунальной службы и полиции не раз пытались попасть в квартиру женщины, однако нарушительница игнорирует попытки установить контакт. Правоохранители начали расследование, а коммунальщики планируют усилить вентиляцию здания.

Ранее жительница элитного района Монтесито в калифорнийской Санта-Барбаре заполнила дом и двор фигурами свиней, тем самым разозлив соседей.