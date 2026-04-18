18 апреля в России отмечают День воинской славы, официальный праздник, приуроченный к победе Александра Невского на Чудском озере. В разных уголках планеты празднуют День памятников. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 18 апреля.

Праздники в России

День воинской славы — день победы Александра Невского на Чудском озере

18 апреля россияне отмечают День воинской славы. Этот официальный праздник приурочен к победе Александра Невского на Чудском озере. Битва с рыцарями Ливонского ордена состоялась 5 апреля 1242 года и вошла в историю под названием «Ледовое побоище».

С 1995 года, в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России», 18 апреля официально отмечается как День воинской славы — праздник, напоминающий о том, как русские войска не допустили покорения своего народа и сумели вернуть государству отнятые земли.

Праздники в мире

Международный день памятников и исторических мест

18 апреля по всему миру отмечается День памятников и исторических мест. Праздник был учрежден в 1983 году с подачи Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников при ЮНЕСКО. Праздник призван привлечь внимание жителей планеты к проблемам сохранения культурного и исторического наследия.

Кстати, в России по состоянию на 2023 год насчитывается более 200 тысяч объектов культурного наследия. Более 30 из них входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всемирный день радиолюбителя

Точкой отсчета праздника можно назвать 1925 год, когда в Париже был создан Международный союз радиолюбителей. Сейчас в этот союз входят увлеченные радиотехникой люди из 150 стран мира.

Радиолюбителями называют тех, кто увлекается конструированием и модификацией радиотехники и электронных устройств. Такой вид хобби был популярен в Советском Союзе, однако и в современной России у любительской радиосвязи остается множество поклонников. По данным Союза радиолюбителей России, на сегодняшней день радиотехникой увлекаются более 35 тысяч жителей страны.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 апреля

День танкиста на Кубе;

День пиньяты в США;

День армии в Иране.

Какой церковный праздник 18 апреля

День памяти священномучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца

Старец Агафопод и юноша Феодул жили на рубеже III и IV веков. Первый служил в церкви диаконом, а второй был чтецом. Когда император Диоклетиан объявил гонения на христиан, они остались верны богу и продолжили открыто проповедовать. Их пытались подкупить, но они остались непреклонны. Тогда мучеников бросили в тюрьму.

В одну из ночей узники увидели один и тот же сон: они плыли на корабле, который попал в шторм, однако волны выбросили обоих на берег в сияющих белых одеждах. Утром Агафопода и Феодула казнили: привязали к их ногам камни и скинули в море. Согласно преданию, верующие нашли их тела на берегу: на ногах святых не было камней и веревок, а сами они были одеты в белые одежды.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 апреля

День памяти преподобного Пуплия Египетского;

День памяти преподобного Марка Афинского;

День памяти священномученика Алексия Кротенкова;

Приметы на 18 апреля

Если даже на дне оврага снег уже сошел или осталось совсем немного — можно пахать, больше снега не будет;

Птицы не подают голоса — к ухудшению погоды;

Если ласточки еще не прилетели — стоит ждать затяжных холодов.

Кто родился 18 апреля

Советский актер театра и кино родился 18 апреля 1917 года. В 1944-м дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль опричника в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Оглушительный успех Георгию Вицину принес образ «Труса» из комедий Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В 1990 году актер был удостоен звания «Народный артист СССР».

Георгию Вицину часто приходилось играть алкоголиков, однако в реальной жизни актер был убежденным трезвенником, не курил и увлекался йогой

Широкому зрителю шотландский актер Дэвид Теннант известен как Десятый и Четырнадцатый Доктор в сериале «Доктор Кто», Кроули в сериале «Благие знамения», а также как Барти Крауч младший в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».

Интересно, что именно сериал «Доктор Кто» во многом повлиял на выбор профессии актера. Теннант в интервью признавался, что уже в три года не мог оторваться от телевизора, когда там показывали новые серии. Именно тогда он твердо решил, что станет актером.

