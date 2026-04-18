00:15, 18 апреля 2026

Депутат Рады назвал Зеленского фронтменом западной партии войны

Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский является фронтменом западной партии войны и всеми силами будет за это держаться. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дмитрук в Telegram.

По его словам, Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных партнеров. Дмитрук назвал его лидером западной партии войны.

«Ему необходимо "гавкать" на "врагов" его хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев через сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

