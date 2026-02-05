Реклама

Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский ежедневно унижает украинцев через произвол сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Политик прокомментировал видео, на котором пожилая женщина стоит на коленях перед сотрудником правоохранительных органов, умоляя их не забирать ее сына.

«Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю <…> Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами», — указал Дмитрук и обвинил Киев в унижении граждан.

Ранее Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на Украине.

